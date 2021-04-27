Медведев призвал экономнее подходить к расходованию средств на научные разработки

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал экономнее расходовать средства, которые выделяются на научные разработки.

"[Нужно] стараться экономным образом расходовать те средства, которые мы имеем, которые выделяются в настоящей весьма сложной ситуации, как минимум, не допуская их расходования на очень близкие по проблематике темы, то есть координация между ведомствами действительно очень важна", - отметил он во вторник на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

"Очень близкие по проблематике работы финансируются по линии отдельных ведомств, - обрисовал нынешнее положение дел зампред Совбеза. - Зачем? Ну, понятно зачем, бюджет освоить. Но совокупный результат от этого не увеличивается".

Медведев также отметил важность внимания к федеральным научно-техническим программам, три из которых уже действуют и одна находится в стадии подготовки. "Наша задача - в целом способствовать реализации этих документов, участвовать в формировании новых программ, от которых будет зависеть успешное социально-экономическое развитие страны", - подчеркнул он.

Разобщенность ведомств

Российские ведомства, отвечающие за развитие науки, разобщены, что затрудняет систему управления этой сферой и не способствует улучшению результатов, заявил Медведев. Он напомнил, что в числе задач научно-технологического развития страны создание современной исследовательской инфраструктуры вузов и научных центров, поддержка молодых ученых и современных инновационных научных проектов.

"В последние годы наша страна добилась определенных успехов и сохранила лидерство по целому ряду направлений. Однако дальнейшая работа требует перенастройки этой деятельности и, по сути, принципиально новых стратегических решений, - сказал Медведев. - В настоящее время выработку этих решений сильно затрудняет разобщенность отечественных ведомств, каждое из которых занимается наукой - и фундаментальной, и прикладной. Эта разобщенность не создает синергического эффекта, не дает какой-то суммарный результат".

По его словам, "одной из главных задач обновленного совета является укрепление взаимодействия между различными органами власти, научными, образовательными организациями и бизнесом". Поэтому, добавил замглавы Совбеза, в новый состав включены не только ученые, но и члены СБ, правительства России, руководители профильных министерств и организаций.

"Кроме того, образовывается специальная правительственная комиссия по научно-технологическому развитию, [вице-премьер] Дмитрий Николаевич Чернышенко ее будет возглавлять. Надеюсь, что тесная координация с советом позволит создать иную, более четкую и слаженную систему управления наукой", - резюмировал Медведев.

Прорыв в технологиях

Россия способна на прорыв в разработке технологических платформ для создания передовых вакцин и лекарств, заявил Медведев. По его словам, круг научных вызовов, стоящих перед Россией, весьма широк, "это требует правильной расстановки приоритетов научно-технологического развития, правильного распределения денег и последовательного контроля за их исполнением".

"Понятно, что мы должны сосредоточить усилия на внедрении важнейших инновационных проектов, которые имеют ключевое значение для развития экономики, для укрепления национальной безопасности. Одно из ключевых направлений - это разработка технологических платформ для создания передовых вакцин и лекарств, которые позволили бы эффективно защищаться от новых инфекций", - сказал Медведев.

Он отметил, что "сейчас весь мир этим озабочен, на это брошены лучшие силы, привлекаются весьма значительные средства". "И мы вправе ожидать в этом смысле прорыва и в нашей стране", - добавил замглавы Совбеза.

Также Медведев предложил подумать над новыми технологиями в сфере производства, хранения и передачи энергии, повышения энергоэффективности, что позволит вывести страну "на иной уровень энергетической и экологической безопасности".