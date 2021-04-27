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На Ставрополье 11 мая будет выходным

По словам главы региона Владимира Владимирова, краевой закон, устанавливающий Радоницу нерабочим днем, по-прежнему в силе

СТАВРОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Ставрополья оставят Радоницу нерабочим днем в мае 2021 года, несмотря на продленные нерабочие дни между майскими праздниками. Об этом во вторник сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"Получаю вопросы, выходной или нет на Радоницу в этом году. Напомню, еще в 2016 году мы установили, что Радоница - день поминовения усопших - должна быть выходным днем. По этому поводу принят краевой закон, он по-прежнему действует. В этом году Радоница выпадает на 11 мая. И значит, этот день на Ставрополье будет нерабочим", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Таким образом, период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно. В документе подчеркивается, что эти меры приняты "в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции" и для укрепления здоровья россиян.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский край
Пандемия COVID-19
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