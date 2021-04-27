Алиев заложил фундамент нового аэропорта в Зангиланском районе Нагорного Карабаха

БАКУ, 27 апреля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал старт строительству международного аэропорта в Зангиланском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщается во вторник на сайте главы государства.

"Сегодня мы заложили фундамент Зангиланского международного аэропорта. В ближайшем будущем в Зангилане будет построен международный аэропорт", - сказал президент. Как отметил Алиев, протяженность взлетно-посадочной полосы будущего аэропорта составит три километра. Он сможет принимать все виды воздушных судов, в том числе тяжелые транспортные самолеты. Азербайджанский лидер указал, что географическое положение Зангиланского района, граничащего с Арменией и Ираном, позволяет превратить его в международный транспортно-логистический центр.

Это второй аэропорт, который строится в Нагорном Карабахе. В январе началось строительство аэропорта в прилегающем к Нагорному Карабаху Физулинском районе. Его взлетно-посадочную полосу планируется сдать в эксплуатацию уже в этом году. Третий аэропорт планируется построить в Лачинском районе.

Алиев также принял участие в церемонии, посвященной началу строительства 124-километровой автомагистрали Зангилан - Горадиз (Физулинский район).

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 27 сентября 2020 года ситуация в регионе обострилась, начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Оно предусматривает, что азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.