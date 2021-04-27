"Почта России" выпустила юбилейную марку к 60-летию Российского фонда мира

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Почта России" выпустила юбилейную почтовую марку, посвященную 60-летию Российского фонда мира (РФМ), ее первоначальный тираж составил 300 тыс. экземпляров. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщил глава фонда, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Дизайн марки выполнен в цветах российского триколора с традиционным изображением голубя мира на эмблеме РФМ. Ее первоначальный тираж составил 300 тысяч экземпляров. Торжественная церемония гашения марки пройдет 23 июня в Колонном зале Дома Союзов", - сказал Слуцкий.

Депутат напомнил, что "РФМ - одна из старейших общественных организаций России". В разгар холодной войны, добавил он, "миллионы сторонников мира подписали знаменитое Стокгольмское воззвание "О запрете применения атомного оружия" и, несмотря на трудное послевоенное время, многие соотечественники начали направлять пожертвования на борьбу за мир". Для контроля над расходованием этих средств по инициативе общественности в 1961 году был создан Советский фонд мира, правопреемником которого и стал Российский фонд мира.

РФМ сегодня ведет миротворческую и гуманитарную деятельность по оказанию помощи социально уязвимым слоям населения, ветеранам войны, детям-сиротам, организует Марши памяти по местам боевых действий, летние молодежные Лагеря мира. Российский фонд мира также активно оказывает содействие гражданам РФ, попавшим в беду за рубежом. В марте 2020 года РФМ направил гуманитарную медицинскую помощь, в том числе аппараты ИВЛ, Ирану, Италии и Сербии.

Отделения РФМ работают в 57 регионах России.