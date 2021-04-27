{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минпросвещения рекомендует школам уйти на каникулы с 1 по 10 мая

В ведомстве сообщили, что в детских садах будут работать дежурные группы
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минпросвещения рекомендует школам не работать в период между майскими праздниками, заявил во вторник глава министерства Сергей Кравцов, отвечая на вопрос ТАСС.

На эту тему
Главное о порядке работы и оплате труда с 4 по 7 мая
Главное о порядке работы и оплате труда с 4 по 7 мая

"Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости", - сказал Кравцов.

Министр пояснил, что дежурные группы в детсадах будут работать по необходимости для детей работников бесперебойных производств и экстренных служб.

"Никак это не скажется на качестве образовательного процесса, потому что май - это в основном повторение пройденного материала", - добавил Кравцов.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
Пандемия COVID-19
Центр "Вектор" надеется в ближайшее время получить образец индийского штамма
Комплексное изучение свойств нового штамма, включая определение эффективности вакцины, займет около двух месяцев, рассказали в научном центре
Читать полностью