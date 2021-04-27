Минпросвещения рекомендует школам уйти на каникулы с 1 по 10 мая

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минпросвещения рекомендует школам не работать в период между майскими праздниками, заявил во вторник глава министерства Сергей Кравцов, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости", - сказал Кравцов.

Министр пояснил, что дежурные группы в детсадах будут работать по необходимости для детей работников бесперебойных производств и экстренных служб.

"Никак это не скажется на качестве образовательного процесса, потому что май - это в основном повторение пройденного материала", - добавил Кравцов.