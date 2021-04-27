АТОР просит освободить возвращающихся в Россию туристов от сдачи двух тестов на COVID-19

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой освободить российских туристов, привившихся от COVID-19, от обязательства сдавать ПЦР-тесты по возвращении в РФ из-за рубежа, а также отменить обязанность сдачи двух анализов для тех, кто вакцину еще не получил. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

"Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо главе оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором попросила рассмотреть возможность освободить граждан страны, привитых вакциной российского производства, от сдачи ПЦР-тестов, а также оставить обязательным только один ПЦР-тест для тех, кто пока не привился", - говорится в сообщении.

С 1 мая вернувшиеся из-за границы россияне должны будут два раза сдать тест на коронавирус. Первый тест надо сделать и загрузить на портал "Госуслуги" в течение 72 часов с момента возвращения в РФ. Пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР необходимо в срок до пяти дней с момента въезда на территорию РФ.

АТОР обращает внимание, что тесты обязательны в том числе для путешественников, которые уже сделали прививку от COVID-19. При этом ряд иностранных государств (Кипр, Грузия, Хорватия, Мальдивы) принимают российских туристов без ПЦР-тестов при условии вакцинации от COVID-19, в том числе вакциной российского производства.

"Требование двойной сдачи ПЦР-теста по возвращении в Российскую Федерацию существенно увеличивает стоимость поездки, особенно для семей. Так, стоимость одного стандартного анализа в Москве и Петербурге составит от 2 290 до 2 550 рублей, срочного - от 2 860 до 3 240 рублей на человека", - говорится в письме, подписанным первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем. Для семьи из четырех человек, каждому из которых нужно иметь на руках результаты двух лабораторных исследований на коронавирус, стоимость тестов при сдаче в коммерческих клиниках может составить до 19-20 тыс. рублей на всю семью, отметили в "Интуристе".

Требование сдавать двойной тест может негативно сказаться на спросе, считают эксперты. "Результаты этой меры не замедлили сказаться, причем почти мгновенно: в день, когда было объявлено о необходимости сдачи ПЦР-тестов при возвращении из Абхазии и Белоруссии, спрос на эти направления резко упал - до 90%. Продажи практически остановились", - указал руководитель коммерческого подразделения туроператора "Интурист" Филипп Обручев-Миронов, слова которого приводятся в сообщении.