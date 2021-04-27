Около 8 тыс. доз вакцины от коронавируса "Ковивак" получило Подмосковье

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 апреля. /ТАСС/. Первую партию вакцины от новой коронавирусной инфекции "Ковивак", состоящую из 8 тыс. доз, получила Московская область. Об этом во вторник сообщила журналистам министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"У нас в области представлены три вакцины. <...> "Спутник V" более широко представлен, потому что производство более массовое. "Эпиваккорона", вакцина "Вектора", она тоже представлена, но в меньших объемах, но тоже уже регулярные поставки у нас осуществляются. "Ковивак" только-только начал поступать. Мы получили первую партию из порядка 8 тыс. доз", - сказала Стригункова.

Она отметила, что стабильные поставки третьей вакцины ожидаются в Московской области с мая.

Вакцинация от коронавируса проводится в Подмосковье бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. На вакцинопрофилактику в поликлинике можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Чтобы сделать прививку в мобильных комплексах и торговых центрах, записываться заранее не нужно.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" (Центр имени Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).