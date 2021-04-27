Верховный суд разъяснил уважительные причины неуплаты алиментов

"Уважительными причинами неуплаты алиментов могут быть признаны такие обстоятельства, при которых неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей имела место независимо от воли лица, обязанного уплачивать алименты (например, в связи с его болезнью (нетрудоспособностью), по вине других лиц, в частности в связи с невыплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением банком сумм по алиментам, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, ввиду прохождения лицом военной службы по призыву", - разъяснил Пленум Верховного суда.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Алиментщики, которые лишь частично выплачивают средства на содержание детей или нетрудоспособных родителей, также подпадают под административную ответственность, но для неуплаты алиментов могут быть уважительные причины. Это разъяснил Верховный суд РФ, который во вторник принял постановление пленума "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

В то же время в качестве уважительной причины не может рассматриваться несогласие с размером сумм, подлежащих уплате, или совместное проживание лица, обязанного уплачивать алименты, с получателем алиментов. Не является безусловным основанием для освобождения алиментщика от административной ответственности факт его нахождения в местах лишения свободы - суд должен оценить, привлекался ли он к оплачиваемому труду и не отказывался ли от работы без уважительных причин.

При этом, отмечает ВС, перечень причин, которые могут быть признаны уважительными для освобождения от ответственности, не является исчерпывающим, и во всех случаях судья должен оценить, могут ли конкретные обстоятельства быть отнесены к числу уважительных причин неуплаты алиментов.

Пленум ВС также отметил, что поскольку статья 5.351 КоАП РФ предусматривает возможность назначения административного наказания в виде обязательных работ либо административного ареста, дело подлежит рассмотрению исключительно с участием лица, в отношении которого оно возбуждено.

Ответственность алиментщиков

В постановлении пленума отмечается, что лицо, обязанное уплачивать алименты, подлежит привлечению к административной ответственности и в том случае, если установлен факт умышленной неполной уплаты им средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Тем самым высшая судебная инстанция подтвердила, что частичная уплата алиментов не освобождает от ответственности. "Под нарушением судебного акта или соглашения об уплате алиментов следует понимать неуплату алиментов в размере, в срок и способом, которые установлены данным решением или соглашением", - пояснил пленум.

Как ранее сообщали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России, ежегодно у приставов находится порядка 800 тыс. исполнительных производств по взысканию алиментов. Примерно по 45% дело заканчивается направлением исполнительных листов для взыскания средств по месту работы, к остальным приставы применяют меры принудительного взыскания. По данным ФССП, порядка 20% алиментщиков не платят деньги даже под угрозой уголовного дела.

В 2020 году приставы возбудили в отношении уклонявшихся от уплаты алиментов почти 103 тыс. дел об административном правонарушении (по ст. 5.35.1 КоАП РФ), а в отношении тех, кто повторно совершил невыплату (в течение года после привлечения к административной ответственности) - 43,7 тыс. уголовных дел. Суды в 2020 году привлекли к административной ответственности 99,9 тыс. неплательщиков алиментов, большинству (91,6 тыс.) были назначены обязательные работы, 6,4 тыс. - административный арест на срок до 15 суток, 1,1 тыс. неплательщикам назначили штрафы, 35 тыс. алиментщиков были осуждены по уголовным делам, при этом по 40 тыс. уголовных дел неуплате алиментов из 43,7 тыс., расследованных приставами, обвиняемым назначали адвокатов за государственный счет.