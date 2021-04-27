В Нижегородской области родителям разрешили присутствовать на выпускных в детсадах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апреля. /ТАСС/. Родителям в Нижегородской области разрешили присутствовать на выпускных в детских садах, они должны соблюдать масочный режим. Об этом во вторник на своей странице в Instagram сообщил замгубернатора региона, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

"Выпускные в детских садах разрешены к проведению в очном формате. Один выпускной - одна группа. Взрослые - в масках. Количество родителей - на усмотрение администрации детсада", - написал Мелик-Гусейнов.

Число родителей, которые смогут присутствовать на мероприятии, будет определяться в зависимости от возможностей помещений. "Все заведующие проинструктированы", - добавил министр.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, за время пандемии в Нижегородской области зарегистрировано 113,4 тыс. заражений коронавирусом, 3,1 тыс. летальных случаев, 108,7 тыс. человек выздоровели. Ранее в регионе разрешили проводить выпускные в очном формате в дошкольных, образовательных организациях, а также организациях дополнительного образования и вузах. Режим самоизоляции продлен для беременных.