Адвокат ФБК обжалует решение Мосгорсуда наложить запрет на действия фонда

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Определение Мосгорсуда о наложении запретов на действия сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны в РФ НКО-иноагентами) будет обжаловано до решения вопроса о признании этих организаций экстремистскими. Об этом сообщил журналистам представитель ФБК Иван Павлов.

"Мы ознакомились с перечнем запретов, наложенных на ФБК и ФЗПГ. Будем обжаловать это решение", - сказал Павлов.

Ранее судьей Московского городского суда было вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении ФБК и ФЗПГ. Решение суда означает, что до окончания рассмотрения иска столичной прокуратуры ФБК, ФЗПГ и общественному движению "Штабы Навального" запрещено размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Им также запрещено пользоваться банковскими счетами и переводами, исключая случаи уплаты штрафов, налогов и возмещения убытков от своей деятельности. В случае нарушения этих запретов сотрудники фондов и штабов могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

В минувший понедельник в Мосгорсуде прошло предварительное заседание по вопросу признания ФБК, ФЗПГ и "Штабов Навального" экстремистскими организациями. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, оно продолжится 29 апреля. По его итогам либо будет назначена дата рассмотрения иска прокуратуры по существу, либо его вернут в надзорное ведомство для устранения нарушений.

В прокуратуре полагают, что эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, а фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

ФЗПГ был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.