МИД Болгарии заявил о готовности возобновить выдачу россиянам туристических виз

СОФИЯ, 27 апреля. /ТАСС/. МИД Болгарии готов начать работу по выдаче виз российским туристам, едва санитарные власти страны примут соответствующее решение. Об этом сообщили во вторник в болгарском внешнеполитическом ведомстве в ответ на запрос ТАСС. Ожидается, что соответствующее распоряжение будет одобрено в среду.

"МИД готов начать выдавать туристические визы немедленно после распоряжения главы Минздрава. Исполняющая обязанности вице-премьера и министра иностранных дел Екатерина Захариева еще на прошлой неделе распорядилась, чтобы консульские службы начали подготовку к выдаче туристических визы", - отмечает ведомство.

"По отношению к одному из крупнейших туристических рынков для нас - российскому - процедуры облегчены максимально. Заявление на болгарскую визу можно подавать в 59 городах и трех консульствах на территории России. Аккредитованные в консульских службах туроператоры могут в электронном виде подавать заявления на визы для своих клиентов. Желающие посетить Республику Болгария с туристической целью могут получить свои визы в офисе своего туроператора или внешнего исполнителя без дополнительных формальностей", - сообщает болгарское внешнеполитическое ведомство.

Исполняющий обязанности главы Минздрава Костадин Ангелов во вторник сообщил, что распоряжение об открытии границы для туристов с 1 мая будет принято в среду одновременно с решением о продлении режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации до конца мая. С началом туристического сезона будет разрешен доступ на территорию страны гражданам имеющим при себе любой из трех видов медицинских документов: сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса, отрицательный ПЦР- или определенного вида антигенный тест, справку о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании, которая подтверждается положительным ПЦР-тестом.