Минздрав Израиля рекомендовал отложить на месяц программу по визитам туристических групп

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Израиля призвало во вторник отложить по меньшей мере на месяц до конца июня начало реализации пилотного проекта Минтуризма страны по началу ограниченного приема организованных групп вакцинированных иностранных туристов из-за ситуации с распространением коронавируса в мире. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава еврейского государства.

"В свете развития ситуации с заболеваемостью в мире и открытия новых мутаций [коронавируса] Минздрав рекомендует отложить пилотный проект въездного туризма на месяц до конца июня", - говорится в сообщении. Министерство также предложило кабмину Израиля план, в соответствии с которым страны мира поделят на две группы по степени угрозы новых вариаций коронавируса, добавили в пресс-службе. Для государств с повышенной опасностью правила въезда и выезда предлагается резко ужесточить, израильтянам запретят их посещать за исключением особых случаев, а для прилетающих из этих стран будет обязателен карантин в изоляции даже в случае, если они привиты или переболели COVID-19. По данным государственного израильского радио Kan, речь на первом этапе идет о включении в группу опасных семи стран - Индии, Украины, Эфиопии, Бразилии, Южной Африки, Мексики и Турции.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая во вторник на заседании кабмина, отметил, что "Израиль стал примером выхода из кризиса коронавируса для всего мира". "Мы должны гарантировать, чтобы наши достижения не были перечеркнуты появлением новых смертоносных мутаций. Поэтому в настоящее время мы оцениваем необходимые шаги по остановке въезда из стран, в которых эти мутации распространяются", - распространила высказывания премьера его канцелярия. Нетаньяху добавил, что израильское правительство "сделает все, чтобы этого [распространения мутаций коронавируса в Израиле] не допустить, и очень скоро примет соответствующие решения".

Нетаньяху отметил, что "одна из стран, где сейчас свирепствует пандемия, это дружественная [Израилю] Индия". "Я поручил Совету национальной безопасности [Израиля] оказать [Индии] необходимую помощь. Я надеюсь, что будут приложены международные усилия, в которых Израиль готов быть полноправным партнером, чтобы остановить эту трагедию", - добавил глава израильского кабмина.

Заявления министра туризма

Ранее министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн заявила, что сорок организованных групп туристов, полностью вакцинированных утвержденными в США и ЕС препаратами, смогут въехать в Израиль с 23 мая в рамках пилотного проекта, а с июня планируется начать увеличивать квоту вплоть до снятия ограничений по количеству групп. Уже в июле, по ее словам, планируется рассмотреть вопрос о разрешении на въезд для отдельных лиц, прошедших полную вакцинацию утвержденным препаратом.

Иммунизация препаратом Pfizer началась в Израиле 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили почти 5,388 млн израильтян, вторую - 5,075 млн из них, что составляет порядка 55% общей численности населения страны 9,3 млн человек.