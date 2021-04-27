Нижегородская область испытывает наибольшую потребность в IT-специалистах и педагогах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апреля. /ТАСС/. Нижегородская область в данный момент испытывает наибольшую потребность в IT-специалистах и педагогах, сообщила во вторник министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова во время круглого стола, темой которого стала ситуация на постпандемийном рынке труда.

"В настоящий момент нужны айтишники, их нужно очень много, очень большой спрос. Порядка 5-6 тыс. человек, ориентировочно. Под айтишниками я понимаю не просто системного администратора или того, кто программирует, это комплекс тех людей, которые занимаются этим направлением", - сказала Петрова.

По ее словам, также сейчас необходимо порядка 450 педагогов в связи с запуском крупного проекта "Школа 800" и появлением школы в Щербинках.

"Эта цифра, может быть, кажется маленькой по сравнению с айтишниками, но эта цифра очень значимая для нашей городской инфраструктуры педагогики. Поэтому с педагогическими вузами и колледжами мы уже активно работаем", - добавила Петрова.

Программы для подготовки кадров

Как отметила директор Института непрерывного образования Мининского университета Светлана Соткина, несколько вузов области подготовили специальную программу для обучения учителей информатики. "Ольга Викторовна [Петрова] сейчас обозначила проблему, что необходимы в большом количестве сейчас специалисты IT-технологий, при активном взаимодействии Мининского университета, университета Лобачевского, Политтехнического университета, мы уже сформировали совместную сетевую программу, получили заказ от министра на перезагрузку учителей информатики. Буквально на днях мы уже готовы с этой программой стартовать", - отметила Соткина.

По ее словам, каждое учебное заведение будет реализовывать свой модуль, что позволит дать наиболее широкую линейку компетенций для специалистов, походящих обучение. "Сетевые программы позволят дать более широкую линейку тех компетенций, которые необходимы в настоящее время непосредственно нашим слушателям, нашим обучающимся", - заключила директор института.

В свою очередь, ректор ННГУ имени Лобачевского Елена Загайнова отметила, что сотрудники IT-компаний участвуют в обучении их студентов. "У нас существует IT-совет, в котором более 20 компаний, они участвуют в образовательном процессе. Сотрудники IT-компаний являются нашими преподавателями. Кроме того, мы открываем совместные лаборатории как на базе вуза, так и некоторые компании могут позволить прийти студентам на свои базы, где они не закрытые", - сказала Загайнова.