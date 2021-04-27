МЧС разработало мобильное приложение, где можно узнавать о природных пожарах

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россияне смогут узнавать о природных пожарах через специальное приложение МЧС "Термические точки", которое презентуют на международном салоне "Комплексная безопасность 2021" в Московской области 12-16 мая. Об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной работе салона, замначальника главного управления Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Сергей Калугин.

"Отдельно хотел бы рассказать про приложение "Термические точки". Посредством космического мониторинга в пожароопасный период выявляются термические аномалии, которые определяются как термические точки. Они могут в дальнейшем быть источниками серьезного пожар. С этого года мы делаем открытую часть для граждан. Здесь непосредственно, если гражданин находится в опасном районе, его информируют и получают подтверждение с его стороны, что такая опасность существует", - сказала Кулагин.

На данный момент приложением пользуются заинтересованные органы местного самоуправления, главы администраций, хозяйствующие субъекты. Приложение позволяет крайне оперативно доводить информацию о начинающихся пожарах до местных властей и также сократить время подтверждения или опровержения возгорания до получаса-часа.