Рельсовые автобусы на майские праздники запустят из Петрозаводска до Сортавалы

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 апреля. /ТАСС/. Рельсовые автобусы "Орлан" будут курсировать между Петрозаводском и "столицей" карельского Приладожья Сортавалой в течение всех майских праздников. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе министерства транспорта Карелии.

"Ежедневные рейсы рельсовых автобусов в Приладожье и обратно назначены на период с 1 по 9 мая", - говорится в сообщении.

Отправляться из столицы Карелии поезд будет в 6:05 утра, а время прибытия в пункт назначения составит 12:08 дня. По ходу маршрута запланированы остановки на станциях Эссойла, Суоярви-1, Янисъярви, Маткаселькя, Рускеала, Хелюля. В обратном направлении "Орлан" отправится в 17:20 вечера и будет в Петрозаводске в 23:40 вечера.

Из Сортавалы пассажиры рельсового автобуса смогут пересесть на ретропоезд "Рускеальский экспресс", вагоны которого оформлены в Николаевском стиле, и добраться на нем до популярного среди туристов объекта - горного парка "Рускеала".

Сортавала, основанная в 1783 году на берегу Ладожского озера, включена в список исторических поселений регионального значения, в республике также ведется работа по приданию городу статуса "исторический" уже на федеральному уровне. Здесь сохранилось до 70% архитектурной среды, большая часть зданий выполнена по проектам профессиональных архитекторов Выборга и Хельсинки и представляет историко-культурную ценность.