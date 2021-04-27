Производство отечественной вакцины от опоясывающего лишая начнется в 2027 году

КИРОВ, 27 апреля. /ТАСС/. Биофармацевтическая компания "Нанолек" планирует инвестировать 0,5 млрд рублей в разработку и производство первой отечественной вакцины от опоясывающего лишая. После выхода препарата на рынок в 2027 году компания рассчитывает полностью обеспечивать граждан РФ российской вакциной, рассказал во вторник ТАСС президент "Нанолек" Владимир Христенко.

Сейчас "Нанолек" - единственный в стране производитель вакцины от полиомиелита. Также компания производит пятикомпонентную комбинированную вакцину для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и заболеваний, вызванных гемофильной палочкой. В 2020 году на "Нанолек" пришлось 20% от государственных закупок вакцин, входящих в национальный календарь педиатрических прививок.

"В разработке находится рекомбинантная белковая вакцина для профилактики опоясывающего лишая (Herpes Zoster) для людей старше 50 лет. Проект призван восполнить существующий пробел, вызванный полным отсутствием средств профилактики опоясывающего лишая на российском рынке. Ранняя разработка [начнется] до 2022 года, в 2027 году [запланирован] выход на рынок. Общие инвестиции, включая раннюю разработку и клинические исследования, - около 0,5 млрд рублей. Будем готовы закрыть потребность [в вакцине] в России", - сказал Владимир Христенко.

По оценке компании, емкость рынка сейчас составляет около 1 млн доз в год. Также "Нанолек" планирует выходить с вакциной на экспорт, однако планируемые объемы экспортных поставок в компании пока не называют.

Вакцины от ковида и ВПЧ

Ранее Христенко сообщил, что "Нанолек" к 2026 году планирует увеличить в три раза портфель вакцин, в том числе за счет выпуска вакцин от пневмококка, вируса папилломы человека и ковида. "В этом году компания планирует начать первую фазу клинических исследований вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ), при высоком титре которого резко возрастает риск рака шейки матки у женщин и рака гортани у мужчин. Ожидается, что вакцинация от ВПЧ будет включена в национальный календарь прививок в 2024 году", - пояснил Христенко ТАСС.

Также "Нанолек" завершил клинические исследования 13-валентной вакцины против пневмококковой инфекции, в следующем году компания планирует вывести вакцину на рынок. Кроме того, по словам Христенко, в ранней стадии разработки находятся несколько иммунобиологических препаратов, в том числе собственная вакцина от ковида, которая проходит доклинические испытания.

Для создания собственных вакцин "Нанолек" организует центр ранней разработки R&D иммунобиологических препаратов в партнерстве с Институтом биологического приборостроения РАН в Пущине и Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова в Москве.

По его словам, в собственное производство полного цикла вакцин на заводе в Кировской области и R&D-центр биотехнологических препаратов в Москве "Нанолек" планирует инвестировать 5 млрд рублей до 2024 года. Всего за 10 лет в "Нанолек" инвестировано 10 млрд рублей, в портфеле компании на данный момент 25 лекарственных препаратов.