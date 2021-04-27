У ВОЗ пока нет данных о контагиозности индийского штамма коронавируса

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не располагает данными относительно более высокой заразности нового индийского штамма коронавируса. Об этом заявила во вторник представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Пока неясно, есть ли высокий рост заболеваемости в Индии и даже смертность, о которой индийское здравоохранение заявляет, принадлежит именно вирусу или это просто результат очень больших скоплений людей <...>. И, конечно, индийская система [здравоохранения] сейчас перегружена", - сказала она.

"Надеюсь, до конца недели у нас будет более четкая картина", - подчеркнула представитель организации.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского и бразильского штаммов.