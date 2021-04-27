Эксперт сообщил, что прививаться "Эпиваккороной" можно ежегодно

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона" хорошо подходит для ревакцинации. Кроме того, ей можно прививаться ежегодно, по аналогии с вакцинацией от гриппа, сообщил руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций (входит в центр "Вектор") Александр Семенов в интервью " Российской газете ".

"Исходя из опыта применения подобной пептидной вакцины против лихорадки Эбола, можно предположить, что вакцина будет защищать в течение года. Наблюдение за участниками испытаний, которые первыми получили "Эпивакворону", также показывает, что антитела сохраняются в течение 9-10 месяцев (годовой срок после первых прививок еще не истек). Если потребуется ревакцинация, "Эпиваккорона" для этого хорошо подходит. Ею можно прививаться сколько угодно. Так же как мы ежегодно делаем прививку от гриппа", - сказал он.

Семенов добавил, что "Эпиваккорона" хорошо усиливает иммунитет тем, кто перенес COVID-19 в легкой форме или бессимптомно. "Если у переболевшего человека определяется высокий титр антител к коронавирусу (выше референсных значений), вакцинацию можно отложить. Если титр антител ниже референсных значений - лучше сделать прививку", - сказал он, отметив, что проверять антитела следует через полгода после перенесенного заболевания. Кроме того, препарат хорошо показал себя при применении у пожилых людей.

Эксперт также напомнил, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации формируется примерно через три недели после введения второй дозы препарата: "Поэтому сразу после введения первой дозы и в промежутке между прививками нужно поберечься, строго соблюдая все меры индивидуальной защиты".

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.