{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Канаде выявили первый случай смерти из-за образования тромбов после прививки AstraZeneca

Ранее в стране зарегистрировали шесть случаев образования тромбов у привившихся этой вакциной

ОТТАВА, 27 апреля. /ТАСС/. Первый случай смерти из-за образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся препаратом, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, выявлен в Канаде. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

На эту тему
AstraZeneca на паузе. Почему скандинавские страны замораживают использование препарата
AstraZeneca на паузе.

По его данным, летальный исход, который может быть связан с вакцинацией AstraZeneca, зафиксирован в провинции Квебек. Ранее в Канаде было выявлено шесть случаев образования тромбов у привившихся данным препаратом. Сообщалось, что эти люди после медицинского осмотра были отпущены домой.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Канада получила 13,9 млн доз вакцины, в том числе 2,3 млн доз AstraZeneca.

Теги
КанадаПандемия COVID-19
Около 450 педагогов из северных районов Якутии пройдут курсы повышения квалификации
Курсы организуют летом
Читать полностью