В Канаде выявили первый случай смерти из-за образования тромбов после прививки AstraZeneca

ОТТАВА, 27 апреля. /ТАСС/. Первый случай смерти из-за образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся препаратом, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, выявлен в Канаде. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC .

По его данным, летальный исход, который может быть связан с вакцинацией AstraZeneca, зафиксирован в провинции Квебек. Ранее в Канаде было выявлено шесть случаев образования тромбов у привившихся данным препаратом. Сообщалось, что эти люди после медицинского осмотра были отпущены домой.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Канада получила 13,9 млн доз вакцины, в том числе 2,3 млн доз AstraZeneca.