Семь российских авиакомпаний завершили вывозную программу из Турции

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Семь российских авиакомпаний - Azur Air, "Азимут", "Икар", "Победа", "Россия", Red Wings и Royal Flight - завершили вывозную программу из Турции. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

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"26 апреля российские и турецкие авиакомпании выполнили 6 рейсов из Турции в Россию, перевезено 1,3 тыс. пассажиров, из них российскими авиакомпаниями выполнено 3 рейса и перевезено 720 пассажиров", - говорится в сообщении.

Российские авиакомпании Azur Air, "Азимут", "Икар", "Победа", "Россия", Red Wings и Royal Fligh завершили вывозную программу из Турции. Вывозная программа из Танзании полностью завершена, отметили в Росавиации.

Из Танзании с начала вывозной программы выполнено 12 рейсов, возвращено 4,1 тыс. пассажиров.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также приостановлены рейсы в Танзанию.

В новость внесена правка (22:40 мск) - уточняется название авиакомпании в лиде и третьем абзаце, верно - "Икар".