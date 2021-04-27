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В Мурманске реконструируют центральную городскую площадь и создадут Парк Победы

Программа благоустройства "Наш Мурманск" включает создание единого городского дизайн-кода, а также общий световой план с подсветкой зданий и объектов

МУРМАНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Реконструкцию центральной площади и создание Парка Победы с музеем у мемориала Защитникам Советского Заполярья планируют в Мурманске благодаря комплексной программе городского благоустройства. Об этом во вторник сообщили в Министерстве информации Мурманской области.

"В рамках программы планируется реконструировать площадь Пять Углов и Привокзальную площадь, обустроить Долину Уюта, создать в окрестностях мемориала Защитникам Заполярья Парк Победы с музеем", - говорится в сообщении.

Реализация комплексной программы городского благоустройства "Наш Мурманск" рассчитана до 2025, она включает в себя создание единого городского дизайн-кода, а также общий световой план города с подсветкой зданий и объектов, формирование единой системы озеленения "Зеленый каркас", создание комфортных условий в жилых кварталах, внедрение в городскую среду наряду с большими общественными пространствами мини-зон отдыха - парклетов и ряд других мероприятий.

Отдельным проектом благоустройства Мурманска станет создание смотровых площадок с эффектным видом на Кольский залив. Эти площадки станут не только террасами для наблюдения, а полноценными общественными пространствами. Сейчас определены места для семи смотровых площадок.

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