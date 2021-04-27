Общественникам Крыма не дали представить три из четырех докладов на площадке ОБСЕ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Организаторы сессии на площадке ОБСЕ не дали выступить трем из четырех представителей Крыма, сообщил ТАСС во вторник председатель национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.

Мероприятие проводилось в онлайн-формате.

"Мы подали заявку на выступление, прождали более пяти часов, нам не дали слово. <...> Модератор через помощника передал нам, что на нас времени не хватило. Крымчан было заявлено четверо, выступить дали одному, и то три раза прерывали", - сказал Чегринец.

Он уточнил, что не смог выступить он, а также председатель молодежного парламента Республики Крым Максим Покатаев, председатель "Украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина. Слово дали только депутату Бахчисарайского городского совета Эрвину Мусаеву.

Мусаев сообщил ТАСС, что рассказал о борьбе с коронавирусом в Крыму, молодежных инициативах на территории республики, а также о подготовке к выборам, которые пройдут в 2021 году.