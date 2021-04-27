В Стокгольме выявили четыре случая индийской мутации коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /ТАСС/. Четыре случая индийского варианта коронавируса были выявлены в регионе Стокгольма. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные во вторник.

"До 26 апреля 2021 года в Стокгольмском регионе было выявлено 6 005 случаев британского варианта [коронавируса], 300 - южноафриканского, 30 - бразильского и четыре случая индийского варианта", - сообщается на сайте областной администрации.

Случаи индийской мутации были также обнаружены в Великобритании, Дании и Норвегии.

Ранее индийское министерство здравоохранения сообщило, что в стране обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.