Петербуржец Владимир Якименко представит на выставке 50 скрипок и альтов своей работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Персональная выставка скрипичного мастера Владимира Якименко откроется в среду в Музее музыки - филиале Государственного музея театрального и музыкального искусства. В экспозицию включено 50 инструментов петербуржца, созданных за более чем три десятилетия, сообщила пресс-служба пресс-служба музея.

"На выставке скрипичного мастера и выдающегося реставратора музыкальных инструментов Владимира Якименко в Шереметевском дворце - Музее музыки будет представлено девять альтов и 41 скрипка, созданные на протяжении более чем 30 лет. Собранные в одной экспозиции, они демонстрируют высокий художественный стиль мастера и его умение добиваться нужного звучания музыкального инструмента", - рассказали в пресс-службе.

На инструментах Владимира Якименко играли и играют музыканты известных оркестров и коллективов России и многих стран мира. Среди них - заслуженный артист РСФСР Юрий Корчинский, народный артист России Максим Федотов, победитель Международного конкурса имени Петра Чайковского петербургский виртуоз Сергей Догадин. Всего из рук мастера ушли в большую музыкальную жизнь около 250 скрипок, альтов и виолончелей. Неоднократно он становился лауреатом всесоюзных, российских и международных конкурсов скрипичных мастеров. Экспонатом Музея музыки стала его скрипка "Пальмира", верхняя дека которой сделана из органной трубы от львовского костела святой Эльжебеты.

Скрипач по первой профессии, Владимир Якименко унаследовал искусство построения смычковых музыкальных инструментов от своего деда - поручика Семеновского полка, который обучался у знаменитого мастера Анатолия Лемана и брал уроки скрипки у профессора Петербургской консерватории Леопольда Ауэра.

В 1990 году Владимир Андреевич организовал домашнюю школу скрипичных мастеров и реставраторов в Петербурге. Многие из его учеников стали известными мастерами. Среди них Дмитрий Бадьяров, Дмитрий Кучеров, Василий Бирюков, Дмитрий Волков, Рафаил Ароев, Анатолий Ширманов, Антон Козьмин.

В музее будет организован открытый доступ к инструментам для профессиональных музыкантов, желающих испробовать их звучание. Вход на выставку бесплатный, она будет работать до 20 мая.