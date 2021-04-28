Почти 5,7 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю

ЖЕНЕВА, 28 апреля. /ТАСС/. Почти 5,7 млн случаев заражения коронавирусом выявлено в мире на минувшей неделе, заболеваемость выросла на 8% по сравнению с предыдущими семью днями, смертность - на 5%. Эти сведения приведены в опубликованном в ночь на среду в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"В глобальном плане девятую неделю подряд продолжался рост заболеваемости COVID-19. На прошлой неделе поступили сообщения о почти 5,7 млн новых случаев, что выше предыдущих пиковых значений", - отметила организация, добавив, что смертность росла шестую неделю подряд и умерли более 87 тыс. человек, что на 5% больше, чем за предыдущие семь дней.

С 19 по 25 апреля в мире было зарегистрировано 5 695 277 заразившихся и 87 826 летальных исходов. По состоянию на 25 апреля всего насчитывалось 146 067 511 случаев инфицирования и 3 092 497 случаев смерти пациентов.

Особенно заметным рост заболеваемости с 19 по 25 апреля был в Юго-Восточной Азии (на 49%, к этому региону ВОЗ относит в том числе Индию), тогда как в Европе она снизилась на 12%, в Африке - на 9%, а в Северной и Южной Америке - на 8%. Смертность существенно выросла в Юго-Восточной Азии (на 81%) и Восточном Средиземноморье (на 17%), но сократилась в Западно-Тихоокеанском регионе (на 10%), Северной и Южной Америке (на 7%) и Европе (на 5%).