Синоптики прогнозируют теплую погоду в Москве на вторые майские праздники

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Заметное потепление в Москве начнется 6-7 мая. По предварительным прогнозам, 8 и 9 мая температура повысится уже до 19 градусов тепла днем, сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Мы потепление уже такое хорошее ожидаем только во второй пятидневке первой декады мая, то есть не раньше 6-7 мая. Предварительно, в конце декады, 8 и 9 мая, температура должна повыситься уже до 15-19 градусов", - сообщил он.

По словам Варакина, ожидается, что погода в этот период также не будет дождливой. Однако данный прогноз еще будет детализирован, так как сейчас он представлен с большой заблаговременностью.