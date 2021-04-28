Около 450 педагогов из северных районов Якутии пройдут курсы повышения квалификации

ЯКУТСК, 28 апреля. /ТАСС/. Порядка 450 педагогов из 13 арктических и северных районов Якутии пройдут курсы повышения квалификации в рамках регионального проекта "Учитель Арктики" в 2021 году, сообщил ТАСС первый заместитель образования и науки региона Михаил Присяжный.

"В этом году по проекту "Учитель Арктики" сохраняется два вида помощи: единовременные выплаты и расходы на переезд учителей. Большую часть средств поддержки в 2021 году решено выделить на повышение квалификации. Отобраны шесть предметов, по которым наибольшее число педагогов работают. Ожидается, что обучение пройдут 450 педагогов из 13 арктических и северных районов", - рассказал Присяжный.

Курсы повышения квалификации планируется организовать во время летних каникул по шести предметам. "Программа будет действовать как минимум три года. Задачи программы соответствуют целям нацпроекта "Образование" по выравниванию уровня знаний выпускников средних школ", - уточнил первый заместитель министра.

"К сожалению, значительная часть показателей в таких школах имеет средние и ниже среднего величины. Значительная часть арктических школ являются малокомплектными. В них не хватает учителей-предметников, зачастую они являются единственными учителями по данному предмету, вынуждены работать без методических объединений и нуждаются в поддержке коллег", - добавил собеседник агентства.

Подготовка кадров

Программа предполагает также целевую подготовку педагогов для арктических районов Якутии. "Впервые за многие годы в 2021-2022 учебном году выделяются квоты целевого приема для представителей коренных малочисленных народов, в частности в РГПУ им. Герцена", - добавил он, отметив, что подготовка кадров ведется также в региональных учреждениях высшего и среднего профессионального образования.

Власти Якутии запустили проект "Учитель Арктики" в 2020 году для привлечения педагогов в арктические районы республики. Планируется, что к 2024 году в рамках проекта в школы региона трудоустроят 450 педагогов, учредят 80 стипендий муниципалитетов на арктических территориях.

В Арктической зоне Якутии обучаются свыше 10 тыс. детей в 95 школах, с ними работают порядка 1,9 тыс. педагогов. В рамках проекта создаются образовательные округа, происходят обмены преподавателями и проводятся региональные олимпиады. За каждым округом закреплен один из педагогических колледжей республики.

Для привлечения интереса школьников к профессии учителя в рамках проекта будут созданы педагогические классы и учреждены стипендии. Классы формируются из учащихся 9-11-х классов.