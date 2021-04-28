Закон о борьбе с домашним насилием может быть принят в РФ к концу 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Закон против домашнего насилия может быть принят в России к концу 2021 года или в начале 2022 года. Об этом в среду сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Свердловской области и член рабочей группы по проекту закона о домашнем насилии Татьяна Мерзлякова.

"Мы сторонники того, чтобы закон разрабатывался, у нас нет сомнений, что этот закон все-таки будет принят, я имею в виду Совет по правам человека (СПЧ), я думаю, что, может, не в ближайшее время, но к концу этого года или началу следующего года закон может быть принят. Совет Федерации проявляет внимание к этому закону, потому что понимает, что сам по себе закон, к сожалению, востребован в нашей действительности", - рассказала Мерзлякова.

Она отметила, что всеобщий локдаун, введенный в России из-за пандемии коронавирусной инфекции, отрицательно сказался на статистике: в целом по стране за 2020 год увеличилось количество обращений жертв домашнего насилия. "Очень много жертв домашнего насилия, причем растет количество жертв домашнего насилия как женщин, так и мужчин, как детей, так и стариков. Поэтому у Совета по правам человека однозначная позиция, как и у уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Николаевны Москальковой, что над этим законом надо работать. Мы сейчас создали в СПЧ, где я нахожусь, рабочую группу, которая работает над совершенствованием этого закона, мы внимательно смотрим, слушаем всех экспертов", - сказала она, добавив, что домашние насилие дестабилизирует и разрушает институт семьи, поэтому принятие закона - необходимая мера.

Ранее законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" был размещен в разделе "Обсуждения" на сайте Совета Федерации. На него пришло около 11 тыс. отзывов. Как сообщала депутат Оксана Пушкина ("Единая Россия"), внести документ в Госдуму планировалось до конца января 2020 года. Однако до сих пор проект закона так и не был внесен на рассмотрение парламента. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщала, что верхняя палата вернется к доработке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия после окончания пандемии коронавируса.

Проект закона предполагает введение защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Как следует из документа, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаков административного правонарушения или уголовного преступления.