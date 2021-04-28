Малайзия исключила AstraZeneca из программы вакцинации

СИНГАПУР, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Малайзии исключили препарат AstraZeneca из национальной программы вакцинации населения, сохранив при этом возможность получить данную вакцину для всех желающих. С таким заявлением выступил в среду во время видеоконференции министр науки, технологий и инноваций Хайри Джамалуддин, курирующий данную программу.

"Вакцина будет предлагаться в некоторых центрах, в том числе в столице, однако мы понимаем озабоченность жителей относительно безопасности препарата", - указал глава ведомства. По его словам, "власти также не хотят разбрасываться вакциной, которая была признана эффективной и безопасной".

Тем не менее, подчеркнул министр, "AstraZeneca больше не входит в число основных в национальной программе".

Примерно 268 тыс. доз этой вакцины на прошлой неделе было доставлено в Малайзию, а в течение следующего месяца должно прибыть еще около 6,4 млн доз. Между тем основными препаратами, которые используются в стартовавшей в конце февраля кампании, остаются Pfizer - BioNTech и Sinovac.