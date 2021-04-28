Песков: Россия не рассылала специальных приглашений на парад Победы иностранным лидерам

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия не направляла специальных приглашений иностранным лидерам на парад Победы 9 мая в Москве, в том числе президенту Белоруссии Александру Лукашенко, но он сам может "собраться и прилететь". Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне не известно о том, что Александр Григорьевич [Лукашенко] хотел бы присутствовать на параде. Но у нас Союзное государство, Александр Григорьевич может собраться и прилететь, здесь никаких проблем нет", - сказал представитель Кремля. "Но каких-то особых, специальных приглашений не рассылалось. Но это не значит, что наши ближайшие соседи, союзники не могут при желании разделить с нами радость Дня Победы", - отметил Песков.

Ранее в общении с прессой он пояснял, что гости из зарубежных стран не будут приглашаться на празднование 9 мая в Москве 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, так как "год не юбилейный". В остальном, по словам пресс-секретаря президента, "будет, наверное, обычный режим приглашения [гостей] на парад, но с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения [мероприятия] будут определены санитарными властями".

В этом году в главном военном параде страны планируется задействовать более 12 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов - 53 самолета и 23 вертолета. Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал принять меры по недопущению распространения COVID-19 в войсках при подготовке и проведении мероприятия.