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Пандемия COVID-19

Песков прокомментировал публикацию Bloomberg про третью волну коронавируса в России

Пресс-секретарь президента России опроверг существование какой-либо "неофициальной статистики" по ковиду
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг существование какой-либо "неофициальной статистики" кабмина РФ по коронавирусу, отметив, что "второй бухгалтерии" тут быть не может.

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"Никакой "второй бухгалтерии" нет и быть не может на этот счет. Оперативный штаб каждый день где-то в районе 11:00 - 12:00 мск публикует данные по количеству заболевших по России, по количеству заболевших по Москве, по количеству смертей, по количеству выздоровевших и выписавшихся из больницы", - сказал он в среду журналистам, комментируя публикацию агентства Bloomberg которое со ссылкой на свои источники выступило ранее с утверждением, что по "неофициальной статистике правительства" в РФ якобы началась третья волна коронавируса.

Песков назвал любые утверждения о наличии "второй бухгалтерии" в статистике по ковиду "абсурдными и не соответствующими действительности".

Он также отрицательно ответил на вопрос, началась ли в России третья волна коронавируса. "Нет. Вы цифры видите, они доступны всем", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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