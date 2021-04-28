МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует принять участие в пасхальной службе в ночь с 1 на 2 мая, где именно, Кремль уточнит позднее. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, в службе президент будет участвовать, где точно - мы уточним. Путин планирует принять участие в пасхальной службе", - сказал представитель Кремля.

Говоря о других планах на майские праздники, Песков сказал, что формат участия Путина в онлайн-акции "Бессмертный полк" пока неясен.

Кроме того, по его словам, в графике Путина на первые дни мая пока нет традиционной церемонии награждения Героев Труда.