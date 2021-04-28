В Петербурге начали мыть памятники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Сезон профилактического ухода за памятниками в Санкт-Петербурге начали в среду с промывки бронзового монумента "Героям Краснодона" в парке "Екатерингоф". В преддверии празднования Дня Победы специалисты подготовят целый ряд объектов и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, сообщила ТАСС в среду заведующая службой по текущему уходу и содержанию памятников музея Екатерина Макеева.

"Сегодня Государственный музей городской скульптуры начинает сезон профилактических промывок памятников города. Традиционно начало промывок у нас связано с подготовкой к празднованию Дня Победы, поэтому в первую очередь подготавливаются памятники, которые посвящены событиям тех лет. Памятник "Героям Краснодона" <…> посвящен героям-комсомольцам, которые запечатлены, давая клятву сражаться с немецкими войсками", - рассказала собеседница агентства.

Бронзовая скульптурная группа из пяти фигур молодогвардейцев является авторским повторением скульптурной группы "Клятва", установленной в 1954 году в городе Краснодоне. Отливка производилась в Ленинграде на заводе "Монументскульптура". По решению ЦК ВЛКСМ Украины повторная отливка с той же модели, выполненная на заводе, была передана в дар ленинградскому комсомолу. Названная "Героям Краснодона" скульптурная группа установлена в парке имени 30-летия ВЛКСМ (так назывался парк "Екатерингоф" в 1948-1991 гг.) в 1956 году, высота памятника - около 11 м.

"Петербургская погода нас удивила, поэтому работы задержались, - отметила Макеева (утром в Петербурге прошел снег на фоне положительной температуры воздуха). - Обычно начинаем рано утром. Сейчас дождались солнца, и главное, что температура все равно плюсовая". Она пояснила, что до начала работы реставраторы осматривают памятник на наличие дефектов, делают подробную фотофиксацию, а затем начинают саму промывку с использованием нейтральных моющих средств. После того, как поверхность памятника подсохнет, наносят защитный консервационный восковой состав.

В преддверии Дня Победы в планах реставраторов также - промывка бюстов на Аллее Героев и памятника маршалу Георгию Жукову в Московском парке Победы, уход за Памятником пионерам-героям в Таврическом саду и другими объектами. Всего в этом сезоне специалисты Государственного музея городской скульптуры обновят внешний вид около сотни памятников и 50 мемориальных досок.