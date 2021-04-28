Песков прокомментировал возможное закрытие Meduza

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Кремль с уважением относится к каждому средству массовой информации, но специфика современного рынка такова, что исчезновение любого медиа не будет сильно ощущаться. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, будет ли Кремлю не хватать интернет-издания Meduza в случае, если оно закроется из-за признания СМИ-иноагентом.

"Мы с глубоким уважением относимся к каждому средству массовой информации", - сказал Песков, отметив, что в Кремле "ценят профессионализм журналистов в каждом средстве массовой информации". "Но современный рынок информации построен так, что исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться. Давайте говорить откровенно", - добавил он.

В ответ на вопрос, будет ли Кремль запрашивать у Минюста разъяснения, за что Meduza признали СМИ-иноагентом, Песков заявил: "Нет, мы принимаем к сведению это решение Минюста, оно подлежит выполнению". Он напомнил, что внесение в реестр иноагентов не запрещает деятельность интернет-издания. "Вы можете продолжать деятельность, и вы вправе запросить у Минюста аргументацию", - указал пресс-секретарь сотрудникам этого СМИ.

По его словам, в Кремле понимают, что Meduza является частным изданием, однако "все-таки это не российское СМИ". Так Песков ответил на вопросы, связывают ли в администрации президента решение в отношении издания с "недружественными действиями" Латвии, где расположена редакция Meduza, и понимают ли, что это частная компания, не связанная с каким-то государством.

Пресс-секретарь президента отметил, что на территории страны доступно множество русскоязычных средств массовой информации, которые при этом не являются российскими. Он напомнил, что есть и еще ряд медиа, которые работают на российскую аудиторию, но "к Российской Федерации не имеют никакого отношения".