Оперштаб прокомментировал информацию о начале третьей волны коронавируса в России

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в России сейчас стабильна, и говорить о начале третьей волны его распространения в стране "абсолютно неверно". Об этом заявили ТАСС в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

"Вся официальная статистика по заболеваемости COVID-19 ежедневно публикуется оперативным штабом, в том числе на сайте стопкоронавирус.рф. О начале третьей волны COVID-19 в России говорить на данный момент времени абсолютно неверно - эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной и находится под полным контролем оперштаба", - сообщили в штабе, комментируя публикацию Bloomberg.

Ранее издание с ссылкой на двух чиновников сообщило о начале третьей волны коронавируса в России, отметив, что такие данные следуют из неофициальной статистики.

В штабе добавили, что то, как будет развиваться дальнейшая эпидемическая обстановка, во многом зависит от каждого из граждан страны. "Поэтому оперативный штаб просит максимально бережно относиться к своему здоровью, соблюдать масочный режим, сократить посещение общественных мест и обязательно пройти вакцинацию", - добавили в штабе.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович отметила, что Россия находится на "мягком плато", но не во всех регионах, и уровень заболеваемости по-прежнему остается очень высоким.