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В РПЦ не считают нужным ограничивать доступ в храмы на Пасху

В храм Христа Спасителя допуск будет осуществляться по приглашениям

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Русская православная церковь не считает необходимым ограничение доступа в храмы на Пасху, сообщил журналистам в среду источник в Московской патриархии.

"В храмах Русской православной церкви во время богослужений в день светлого Христова Воскресения и последующие дни Пасхальной седмицы будут действовать общепринятые профилактические меры, в том числе масочный режим. Для ограничения доступа в храмы желающих помолиться за пасхальными богослужениями в настоящий момент оснований нет", - сообщили в РПЦ.

Пасха в 2021 году наступит 2 мая. В храм Христа Спасителя, добавил собеседник, по сложившейся многолетней практике допуск будет осуществляться по приглашениям.

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