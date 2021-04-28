Началась вторая фаза клинических испытаний препарата от коронавируса "Мир-19"

ТАСС, 28 апреля. Вторая фаза клинических испытаний препарата для профилактики и лечения коронавирусной инфекции "Мир-19" на пациентах с коронавирусом началась в России. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в эфире программы "Док-ток" на Первом канале в среду.

"Первая фаза [клинических испытаний] закончена, препарат безопасный и хорошо переносится. И началась вторая фаза [исследований] уже на пациентах с ковидом", - сказала она.

По словам Скворцовой, по завершении второй фазы клинических испытаний можно будет приступить к регистрации препарата.

ФМБА планирует зарегистрировать препарат к концу лета. "Это [регистрация] фактически середина лета, ближе к концу лета. Мы думаем, что на первом этапе этого [препарата] не будет в аптеках, а <...> будет в лечебных медицинских организациях", - сказала она.

Ранее Скворцова сообщила, что препарат "Мир-19" основан на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса. Она добавила, что, если лекарство покажет эффективность, ФМБА параллельно готовится к созданию другой лекарственной формы препарата - спрея в рото- и носоглотку. По словам директора Института иммунологии ФМБА, член-корреспондента РАН Мусы Хаитова, препарат может быть зарегистрирован уже в этом году.