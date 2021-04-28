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Путин посетил станцию скорой помощи в Пушкине

Также президент поздравил сотрудников станции с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин (справа) Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин (справа)
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин осмотрел новое здание станции скорой помощи в городе Пушкине в Санкт-Петербурге, а также поздравил ее сотрудников с профессиональным праздником - Днем работника скорой медицинской помощи.

Новое отделение располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании общей площадью более 2,5 тыс. кв. м, на территории расположены гаражные боксы для санитарных автомобилей.

Здание было введено в эксплуатацию в августе 2020 года, в нем располагаются 10 бригад скорой помощи. Здесь предусмотрены все необходимые помещения для работы и отдыха сотрудников - диспетчерская, комната ожидания выездной бригады, учебная комната для персонала, комнаты отдыха и психологической разгрузки, кабинеты предрейсового осмотра и амбулаторного приема населения и другие.

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