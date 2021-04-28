Мишустин рассчитывает на скорое завершение масштабной вакцинации россиян от коронавируса

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает на скорое завершение масштабной вакцинации населения РФ от коронавируса.

"Уже зарегистрировано три вакцины, четвертая вакцина также на подходе. Я очень надеюсь на то, что мы в ближайшее время закончим масштабную вакцинацию", - сказал он в среду на встрече с депутатами Госдумы от фракции ЛДПР.

По словам главы кабмина, ЛДПР "многое делает для развития страны, в том числе на местах". "Хочу отметить позицию ЛДПР в ходе борьбы с острой фазой распространения коронавируса, когда вместе мы принимали самые непростые решения, которые позволили нам справиться с ситуацией с коронавирусом - как в экономической сфере, в сфере рынка труда, в медицине", - сказал премьер.

Глава кабмина отметил, что сейчас идет большая работа по реализации послания президента. "Мы рассчитываем на системную работу с членами фракции ЛДПР над этими мерами", - добавил он.

Мишустин поздравил лидера ЛДПР Владимира Жириновского с юбилеем (25 апреля ему исполнилось 75 лет), пожелал ему здоровья, энергии, творческих успехов - "не только как политику, но и как ученому, автору более 500 книг, исследований, который изучает самые непростые и противоречивые факты и который много лет системно и искренне отстаивает свои убеждения".