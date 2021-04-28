Когда переболевшим нужно задуматься о прививке? Главное о коронавирусе за 28 апреля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 787 273 случая заражения, из них новых — 7848 (минимум с 26 сентября). За сутки умерли 387 человек, за весь период — 109 367.
- Агентство Bloomberg с ссылкой на двух чиновников сообщило о начале третьей волны в России, отметив, что такие данные следуют из неофициальной статистики. В Оперштабе заявили, что это "абсолютно неверно", ситуация сейчас стабильна. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг существование какой-либо "неофициальной статистики" кабмина РФ по коронавирусу.
- Всех прилетающих из Индии с 27 апреля тестируют прямо в аэропорту.
- Переболевшим следует проверять титры антител каждые два-три месяца. Если их значение будет ниже верхней границы нормы, следует задуматься о вакцинации, заявила главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко. Полный текст ее интервью ТАСС читайте здесь.
- В Подмосковье на майские праздники наполняемость залов кинотеатров и театров могут вновь сократить до 50%.
- Началась вторая фаза клинических испытаний препарата от коронавируса "Мир-19".
Москва
- Всего зафиксировано 1 086 934 случая заражения, из них новых — 1840 (минимум с 14 апреля). Госпитализированы 1017 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 148,8 млн случаев заражения, умерли 3 138 627 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Прививка первой дозой вакцины почти вдвое снижает риск передачи вируса при условии, что человек был инфицирован не раньше чем через три недели после вакцинации, сообщил телеканал ITV со ссылкой на исследование британской правительственной службы общественного здравоохранения Public Health England.
- Киев с 1 мая выйдет из жесткого карантина.