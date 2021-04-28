Росстат учтет часть данных от переписи, стартовавшей в октябре

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Росстат будет учитывать часть анкет, собранных во время первого старта Всероссийской переписи в труднодоступных регионах в прошлом октябре. Об этом ТАСС рассказал замглавы ведомства Павел Смелов.

"Мы будем использовать данные, собранные в октябре. Например, есть населенный пункт Тунгуска, там проживают 22 человека. Мы их уже переписали. Зачем к ним опять ехать? Это потребует больших затрат на логистику, вертолеты, это миллионы рублей", - отметил он.

Тогда как остальные данные, полученные в ходе переписи в более крупных населенных пунктах, учитываться не будут. "Понятно, что отследить изменения в больших городах невозможно. А вот с маленькими населенными пунктами мы по рации свяжемся потом и уточним данные, не приехал ли кто-то еще или, не дай бог, умер. Такие населенные пункты бессмысленно переписывать повторно", - пояснил замглавы Росстата. По его словам, таким образом можно учитывать анкеты, собранные в населенных пунктах с населением до 1 тыс. человек.

В частности, не будет повторно переписываться Чукотский АО: "Там перепись прошла в октябре прошлого года. Руководитель территориального органа государственной статистики с нами в контакте, каждый месяц он созванивается с каждым населенным пунктом и отслеживает, что там произошло, не изменилось ли что-то".

Ранее в медиаофисе Всероссийской переписи населения сообщали ТАСС, что результаты переписи, стартовавшей в октябре, должны быть аннулированы. По их информации, это связано с необходимостью на 100% соответствовать международной методологии, которая требует уложить все переписные действия в строго определенный период времени.

В медиаофисе отмечали, что эти данные невозможно использовать в условиях проведения основного этапа, запланированного в сентябре 2021 года. Предполагалось, что те переписные листы аннулируют, и перепись на этих территориях пройдет повторно, в рамках основного этапа, либо до, либо после него. Всего с октября 2020 года по январь 2021 года было переписано более 53 тыс. человек, что составляет около 10% от всего населения, проживающего в труднодоступных регионах.

При этом, как сообщил Смелов, окончательных сроков проведения основного этапа переписи пока нет: согласно проекту постановления Минэкономразвития РФ, он должен пройти с 23 августа по 30 сентября 2021 года.

Как проходит перепись

Всероссийская перепись населения в труднодоступных регионах вновь стартовала в апреле этого года. Первыми регионами стали Якутия, Камчатский край, Хабаровский край, Свердловская область, Чукотский АО и Ямало-Ненецкий автономный округ. Как рассказал Смелов ТАСС, процесс переписи сейчас идет по плану: "Люди не отказываются переписываться. Но, как правило, в труднодоступных районах проблем с этим нет".

По его словам, на текущий момент (конец апреля 2021 года) переписано 115 тыс. человек. Из предварительных данных следует, что население в некоторых охваченных районах сократилось где-то на 10%, где-то - на 20%. "Это ожидаемо: откуда-то уехали, значит, куда-то приехали. Обычно люди переезжают в районные центры, в центральные регионы", - рассказал замглавы Росстата.

В переписанных труднодоступных районах сохранится возможность повторно заполнить анкету, но уже онлайн, в рамках основного этапа, добавил он. "Причем эти данные мы возьмем в первую очередь, потому что они новее", - отметил собеседник агентства.

О переписи

Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале Госуслуг. Потребуется только стандартная (не подтвержденная) учетная запись на портале. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

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