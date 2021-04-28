Курские власти отменили проведение массовых мероприятий в майские праздники

КУРСК, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Курской области отменили проведение массовых мероприятий в период предстоящих майских праздников, за исключением торжественного прохождения военнослужащих и военной техники в День Победы, сообщил в среду на заседании оперштаба региона замгубернатора области Юрий Князев.

"Часть массовых мероприятий, которые были запланированы, - торговля, концерты - мы приняли решение об отмене. Первого мая массовые мероприятия [митинги, шествия] также не планируются", - сказал Князев.

По словам Князева, при проведении торжественного прохождения военнослужащих, военной техники в День Победы допускается присутствие зрителей, ветеранов Великой Отечественной войны с соблюдением социальной дистанции, масочного режима. Волонтеры, сопровождающие ветеранов, перед 9 мая пройдут трехкратное тестирование на наличие коронавируса.

В Курской области с начала пандемии выявлено 36 295 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 33 971 человек, 697 пациентов умерли. В регионе действует масочный режим в общественных местах, в транспорте, рекомендация по соблюдению самоизоляции для жителей старше 65 лет.