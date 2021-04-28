Минобрнауки предложило пустить туры по закрытым промышленным объектам

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки предложило Ростуризму включить в нацпроект по туризму туры по объектам промышленного назначения, включая закрытые, которые вызывают особый интерес у туристов. Об этом ТАСС в среду заявили в пресс-службе министерства.

"Минобрнауки России разработало и направило в Ростуризм ряд предложений для включения в нацпроект [по туризму]: <…> разработка и реализация программы "Образовательный промышленный туризм" с целью увеличения туристического потока на объекты промышленного назначения, естественнонаучных сфер и т.д. (заводы, лаборатории, научные институты) согласно перечню, включая закрытые объекты, представляющие особый интерес для туристов", - сообщили в пресс-службе.

Также министерство предлагает организовать туры по передовым российским научно-исследовательским институтам и вузам, разработать программу "Образовательные туристические маршруты России" с целью увеличения туристического потока, в том числе иностранных туристов. Данная программа будет направлена на различные целевые группы: студентов, граждан пенсионного возраста, лиц с ограничениями по здоровью.

Минобрнауки предложило разработать программы подготовки волонтеров для индустрии туризма и гостеприимства, включая сезонное волонтерство и волонтерские программы в экотуризме, добавили в пресс-службе. Министерство также актуализирует сведения о деятельности студенческих туристических клубов вузов различной ведомственной принадлежности.

Студенческий туризм

В пресс-службе сообщили, что министерство прорабатывает поручение президента Владимира Путина, которое касается внутреннего студенческого туризма, готово оказать этому направлению всяческую поддержку. Некоторые вузы уже сообщили о готовности участвовать в развитии студенческого туризма.

Например, Институт географии Алтайского государственного университета (АлтГУ) готов разработать программы для Алтая. Наличие баз практик и нового общежития в Барнауле позволит принимать студентов из других регионов в рамках развития внутреннего туризма.

Путин в послании Федеральному собранию предложил сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма и в этом году запустить связанные с ним пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях для студентов из других регионов, которые летом отправятся путешествовать по стране.