ФССП предложила собирать биометрические данные находившихся в розыске алиментщиков

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Судебные приставы предлагают расширить возможности розыска скрывающихся алиментщиков путем применения систем видеофиксации и сбора биометрических данных должников по алиментам, объявлявшихся в розыск. Об этом заявил в ходе круглого стола в Совете Федерации заместитель начальника управления по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Желудков.

"Мы предлагаем расширение полномочий приставов, осуществляющих розыск должников, в первую очередь должников данной категории. На сегодняшний день полномочия приставов, которые осуществляют розыск, ограничены, они вправе проводить лишь ряд исполнительно-разыскных действий: проверять документы, удостоверяющие личность гражданина, опрашивать граждан, наводить справки", - отметил представитель ФССП.

Повысить эффективность разыскных мероприятий, по его словам, позволило бы обеспечение приставам возможности получать в онлайн-режиме сведений о перемещении гражданина любым видом пассажирского транспорта, о пересечении им государственной границы и подключение территориальных подразделений ФССП к информационным системам видеофиксации физических лиц и автотранспортных средств. Он отметил, что приставы уже начали применять практику розыска скрывающихся должников через системы видеофиксации, но пока не везде, где уже существуют такие системы.

"Кроме того, представляется целесообразным наделение ФССП полномочиями по хранению и аналитическому учету биометрических данных физических лиц по оконченным исполнительным производствам, в первую очередь [граждан], ранее находившимся в розыске", - сказал Желудков. По его словам, это позволило бы ускорить повторный розыск должников в случае возобновления исполнительного производства и нового объявления должника в розыск.

Розыск должников по алиментам или их имущества, включая тех, у которых вообще нет имущества и доходов и которые не желают трудоустраиваться, ведя маргинальный образ жизни, он назвал одной из главных проблем в принудительном исполнении выплат алиментов. Вместе с тем доля исполнительных производств, в рамках которых реализуется право на получение алиментов, к 1 апреля этого года достигла 73% среди всех 788 тыс. производств по алиментам.