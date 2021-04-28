Второй борт МЧС России с гуманитарной помощью для Индии вылетел из Жуковского

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Второй самолет МЧС России с грузом гуманитарной помощи Индии для борьбы с коронавирусом вылетел из Жуковского, сообщается на сайте аэропорта.

Самолет Ил-76 вылетел около 19:30 мск. Первый борт отправился чуть ранее в среду - в 15:52. Оба грузовика в качестве гуманитарной помощи доставляют лекарственные средства, медицинские изделия и оборудование. Всего - более 22 тонн.

За минувшие сутки Индия зарегистрировала 360 960 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало очередным мировым рекордом. Министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщило в среду, что число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло почти 18 млн человек.