В Мексике заявили, что могут выпускать до 90 млн доз "Спутника V" в год

МЕХИКО, 28 апреля. /ТАСС/. Мексика располагает возможностями для выпуска до 90 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в год. Об этом заявил в обнародованном в среду интервью газете Milenio глава государственной фармацевтической компании Birmex Педро Сентено.

"В нашей стране начнется масштабная фасовка вакцины "Спутник V", в ходе которой, как ожидается, в год будет выпускаться порядка 90 млн доз", - сказал он. По словам Сентено, производственный процесс развернется в Национальном институте вирусологии и в Национальном институте гигиены. Согласно предварительным прогнозам, к выпуску вакцины эти учреждения смогут приступить во второй половине лета. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард, находящийся с визитом в Москве, ранее в среду в интервью в онлайн-формате сказал, что латиноамериканская страна будет получать требуемые компоненты из России.

В тот же день в аккаунте российской вакцины в Twitter появилась информация о том, что производство препарата начнется в Мексике в мае. Латиноамериканская страна применяет "Спутник V" для защиты пожилого населения. Очередная партия российской вакцины была доставлена в Мехико на прошлой неделе.

На пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Эбрард указал, что Birmex ведет переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о производстве не только вакцины "Спутник V", но и "Спутник лайт".