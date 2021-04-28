Власти Ростовской области сформировали рабочие группы для разрешения ситуации на рынках

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Ростовской области сформировали две антикризисные рабочие группы, которые окажут помощь предпринимателям, работавшим на торговых площадках в Аксайском районе, которые могут быть закрыты после масштабной проверки. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"По всем оперативным вопросам с предпринимателями будут взаимодействовать две специально созданные антикризисные группы. В их составе - юристы, представители администраций Аксайского района и Ростова-на-Дону, областного департамента потребрынка, управления по взаимодействию с правоохранительными органами регионального правительства и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с ситуацией, возникшей на рынках под Ростовом-на-Дону, где после проверки силовиков был заблокирован доступ к торговым объектам, в правительстве области прошло совещание. В нем приняли участие представители правоохранительных органов, представители правительства Ростовской области, администраций Ростова-на-Дону и Аксайского района.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил выработать меры по предоставлению торговых мест предпринимателям на территории действующих торговых объектов Аксайского района и Ростова-на-Дону. Отмечается, что власти также проработают варианты предоставления мер поддержки бизнесу. "Основная задача - принять меры по снижению социальной напряженности, обеспечить жителей области услугами торговли, не допустить ситуации, при которой множество людей останутся без работы", - приводит пресс-служба слова Голубева.

О ситуации на ростовских рынках

Проверка рынков Аксайского района началась 27 апреля. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, были задействованы около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих там преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. В среду власти Ростова-на-Дону сообщили, что готовы предоставить более девяти тысяч торговых мест предпринимателям, работавшим на торговых площадках в Аксайском районе. Сейчас доступ на территорию ряда рынков в районе ограничен сотрудниками правоохранительных органов. В рамках встречи врио главы Аксайского района Константина Доморовского с собственниками участков на рынках он заявил, что местные власти не располагают документами, ограничивающими торговлю на тех территориях.

Проверки на рынках, как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом главы Аксайского района Виталия Борзенко. В апреле 2021 года суд арестовал его на два месяца. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.