Бразилия приступила к производству собственной вакцины от COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апреля. /ТАСС/. Сан-Паульский Институт Бутантан в среду приступил к производству разработанного в Бразилии препарата, претендующего на статус вакцины от коронавируса. Об этом сообщил губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа.

"У нас сегодня важная новость для бразильской, и, как знать, мировой науки: Сан-Паулу начинает производить вакцину Butanvac", - объявил политик на пресс-конференции. По его словам, к середине июля планируется произвести 18 млн доз препарата, который, однако, пока не был допущен к испытаниям на людях.

Как сообщалось ранее, вакцина основана на технологии инактивированного вируса птичьего гриппа, являющегося возбудителем болезни Ньюкасла, который используется в качестве вектора для S-белка. В данном препарате использован S-белок мутировавшего бразильского штамма P.1.

В конце марта Институт Бутантан направил в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) запрос на проведение первой и второй фазы клинических испытаний препарата. Месяц спустя регулятор потребовал предоставления дополнительной информации, которая, как утверждает глава института Димас Ковас, касается скорее организации производственного процесса. По его мнению, эта информация могла бы быть запрошена ранее. "Мы хотим, чтобы Anvisa незамедлительно заявляла о своих требованиях. <...> В период пандемии мы хотим оперативности, и сами готовы как можно быстрее отвечать на любые вопросы", - подчеркнул Ковас.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент в ее рамках используются препараты производителей AstraZeneca и Sinovac Biotech. 12,4 млн человек уже привились обеими дозами вакцины, еще чуть более 30 млн получили одну прививку. Завершить первую очередь прививочной кампании и вакцинировать приоритетные группы населения (свыше 77 млн человек), к которым относят медиков, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями или относится к группам риска по иным признакам, планируется в сентябре.