Опрос: более 68% работников хотят переквалифицироваться ради новой карьеры после пандемии

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Порядка 68% опрошенных в мире работников готовы пройти переобучение ради старта новой карьеры на рынке труда после окончания пандемии. Среди россиян доля готовых переквалифицироваться составляет 56%, говорится в совместном исследовании BCG и The Network, опубликованном в четверг.

"По данным нового исследования BCG и The Network, в ожидании последствий пандемии больше двух третей (68%) сотрудников в мире готовы пройти переобучение, в России - больше половины, 56%", - говорится в исследовании.

Как следует из опроса, за время пандемии опасения в связи с внедрением современных технологий в рабочий процесс усилились у 41% респондентов во всем мире, в России этот показатель оказался несколько ниже - 31,5%. Рост обеспокоенности особенно характерен для людей, которые работают в финансовых учреждениях, страховых или телекоммуникационных компаниях, отмечается в исследовании.

"Многие люди хотели бы полностью изменить свою карьеру. Готовность к переобучению даже в таких сферах, где требуется максимально проинвестировать в профессию (медицина, наука, искусство), выражает 41% респондентов из России. Больше всех хотели бы изменить свою карьеру те, кто по роду деятельности должен работать с клиентами, - 71%", - отмечает глава BCG в России и СНГ Владислав Бутенко.

При этом участники опроса реалистично относятся к переквалификации. Так, большинство респондентов, готовых пройти профессиональную переподготовку, рассчитывают начать работать в отраслях, положение в которых кажется им менее рискованным, чем в их собственных. "В целом они хотят найти новую работу в областях, которые имеют сходство с их текущей работой. Цифровые и информационные технологии занимают первое место в списке потенциальных карьерных путей", - поясняют исследователи. Так, более 20% респондентов по всему миру, работающих в креативной сфере или сфере искусства, медиа и консалтинга, заявили, что готовы переквалифицироваться для работы в цифровой сфере.

Исследование проводилось в 2021 году среди 209 тыс. респондентов старше 18 лет из 190 стран, в том числе среди 17 тыс. респондентов из России.