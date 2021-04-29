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Пандемия COVID-19

Начались поставки вакцины Johnson & Johnson в Канаду

В страну доставили первую партию из 304,8 тыс. доз препарата

ОТТАВА, 29 апреля. /ТАСС/. Первая партия вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson доставлена в Канаду. Об этом в среду сообщила канадская погранслужба.

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В ведомстве уточнили, что самолет, на борту которого находится партия из 304,8 тыс. доз препарата, приземлился 28 апреля в аэропорту города Торонто.

Канадский Минздрав 5 марта одобрил использование на территории страны вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Тогда сообщалось, что ее доставят в Канаду уже в марте, но позже производитель предупредил Оттаву о возможных проблемах с поставками.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране одобрены вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca. Прививки сделали 11,7 млн человек (30,8% населения).

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